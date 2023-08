Hỗn chiến tại điểm thả cá phóng sinh, phật tử không giữ được bình tĩnh

Tại đây, một số phật tử không đồng ý, yêu cầu nhóm người rời khỏi khu vực. Sau một lúc lời qua tiếng lại, một số phật tử không giữ được bình tĩnh đã nhảy xuống sông xua đuổi đám người vớt cá. May mắn vụ việc không có người bị thương.

Sau sự việc, hoạt động thả cá phóng sinh cầu an tiếp tục diễn ra. Công an phường 13 đã đến hiện trường, tuy nhiên nhóm người vớt cá đã rời đi.

Tại đây, công an đã nhắc nhở, yêu cầu các phật tử giữ gìn an ninh trật tự khu vực thả cá đảm bảo an toàn cho người dân.