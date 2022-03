Hỗn chiến khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở TP.HCM

Trước đó, 0h10 rạng sáng 18/3, người dân sinh sống ven đường Trần Văn Mười (ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe tiếng la thất thanh ngoài đường nên chạy ra xem. Người dân chứng kiến 2 nhóm thanh niên hơn 10 người cầm các loại hung khí rượt đuổi chém nhau.



Hiện trường có 2 người bị thương, được người trong nhóm đưa đi cấp cứu.



Camera an ninh gần hiện trường ghi nhận cảnh, 1 thanh niên bị thương được bạn dùng xe gắn máy đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tới giao lộ đường Trần Văn Mười – Xuân Thới Thượng 9, người này té xuống đường. Liền lúc đó có 4 thanh đi xe gắn máy, tay cầm hung khí lao tới. Những người này hỗ trợ đưa nạn nhân rời hiện trường.

Một thanh niên bị thương được người chung nhóm đưa bằng xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip

Khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để điều tra. Công an đã trích hình ảnh camera xung quanh, lấy lời khai của một số người.



Theo Công an, hai nhóm thanh niên này có mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn hau để giải quyết.



Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu thì có 1 người đã tử vong. Nạn nhân được xác định danh tính là P.K.D (24 tuổi, là dân địa phương).



Hiện công an đang truy xét các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến này.