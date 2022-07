Hơn 90% người Đức cắt giảm chi tiêu do lạm phát và giá cả tăng cao

Theo Destatis, tỷ lệ lạm phát tháng 6/2022 giảm chủ yếu là do chính sách giảm giá nhiên liệu và cung cấp vé phương tiện công cộng 9 euro/tháng của Chính phủ Đức. Nhưng chính sách này sẽ hết hiệu lực từ đầu tháng Chín tới. Do đó không loại trừ lạm phát tiếp tục tăng.

Trong tháng 5/2022, giá năng lượng nhập khẩu tăng bình quân 143,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giá khí đốt tự nhiên tăng 235,6% (cao gấp 3 lần so với tháng 5/2021), than tăng 332,6%, các sản phẩm dầu mỏ tăng 104,6% và dầu thô tăng 80,2%.

Nếu không tính năng lượng, giá nhập khẩu tháng 5/2022 tăng 16,6% so cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 0,6% so với tháng 4/2022.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng có thể xảy ra trong thời gian tới. Ông Lindner cho rằng, do xung đột tại Ukraine, nước Đức phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn; “một tình huống rất đáng lo ngại” có thể xuất hiện trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Bộ trưởng Lindner cảnh báo nền kinh tế đầu tàu châu Âu có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng do giá năng lượng tăng mạnh, các vấn đề về chuỗi cung ứng và lạm phát.

Thanh Bình (lược dịch)