Hơn 70 ngôi nhà tại TT-Huế bị lốc xoáy tàn phá

Ngày 25/9, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra tại huyện Quảng Điền và TP Huế.

Lốc xoáy thổi bay mái nhà dân tại phường Thuận An, TP Huế.



Tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế), mưa lớn kèm lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm 35 ngôi nhà dân bị tốc mái, 3 người dân bị thương phải sơ cứu, điều trị tại Trạm Y tế phường Thuận An.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã điều động 22 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành khắc phục hậu quả của thiên tai.