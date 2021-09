Hơn 70% cổ phiếu ngân hàng giảm giá trong tháng 8

So với đầu năm, thị giá NVB hiện đã tăng tới 165% và là cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Lợi nhuận các ngân hàng được dự báo tăng thấp trong nửa cuối năm nay do tác động từ việc giảm lãi suất cho vay từ tháng 7-8. Ảnh: Nam Khánh.

Tương tự với Vietcombank, ngân hàng này ước tính đợt giảm lãi suất lần thứ 8 bắt đầu từ 18/8 kéo dài đến cuối năm sẽ khiến thu nhập lãi của ngân hàng giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, nâng tổng số thu nhập lãi giảm trong cả năm nay lên mức 7.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, các biện pháp giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam kéo dài có thể khiến tỷ lệ hình thành nợ xấu mới tăng nhanh và thu nhập lãi thuần chịu áp lực trên một số mặt.

Tương tự, báo cáo phân tích ngành ngân hàng của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho biết khoản trích lập dự phòng của các ngân hàng đã tăng gấp rưỡi trong quý II và dự báo còn tăng thêm vào cuối năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại đây kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng có thể cải thiện một phần nhờ việc tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm tốt khi dịch bệnh được khống chế.

Yuanta Việt Nam dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 14%, cao hơn cả năm 2020.

Bên cạnh đó, do các ngân hàng đã được yêu cầu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên NHNN cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ nới lỏng trong nửa cuối năm.

Điều này khiến thu nhập lãi của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng do lãi suất cho vay giảm nhưng chi phí huy động vốn cũng sẽ thấp hơn. Do đó, NIM dự kiến của ngành ngân hàng sẽ đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ so trong nửa cuối năm nay.

Theo công ty chứng khoán này, việc gia tăng thu nhập phí sẽ là yếu tố tạo sự khác biệt giữa các ngân hàng trong thời gian tới.

(Theo Zing)