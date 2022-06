Hơn 65 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip đã được cấp

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại buổi làm việc, báo cáo kết quả thực hiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh, xác thực điện tử, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã lồng ghép các nhiệm vụ, tận dụng cơ sở vật chất; qua đó, góp phần làm giảm mức đầu tư, theo đúng nguyên tắc đã đề ra là "hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí". Bộ Công an đã bố trí hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho địa bàn cơ sở, tiến hành cập nhật dữ liệu vào hệ thống và triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc.

Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập và đồng bộ gần 104 triệu phiếu thông tin cư dân từ các nguồn thông tin và cấp trên 65 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4 và sẵn sàng tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương thông qua tích hợp quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an đã xây dựng hệ thống Bản đồ số là "bộ não" của Trung tâm dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình dân cư để góp phần hoạch định các chính sách kinh tế an ninh, quốc phòng theo từng giai đoạn.