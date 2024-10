Hơn 61 triệu mã số thuế khớp đúng cơ sở dữ liệu dân cư

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, đã có 61,25 triệu mã số thuế khớp đúng với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Ảnh: Tạp chí tài chính Thời gian qua, ngành thuế đã triển khai ứng dụng kho cơ sở dữ liệu về thuế (Datawarehouse) với các giải pháp về phân tích và khai thác dữ liệu (Business Intelligent và Data Analytics) tạo nguồn dữ liệu theo yêu cầu của đề án kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế của Chính phủ và Bộ Tài chính, làm cơ sở phân tích, quản lý rủi ro trong lĩnh vực thuế; xây dựng và triển khai các kết nối, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (trao đổi thông tin chứng từ, đăng ký thuế, lệ phí trước bạ, trao đổi với cơ quan đăng ký đất đai…). Để đáp ứng mục tiêu cung cấp thông tin chủ yếu cho hệ thống kho cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành tài chính, đáp ứng việc kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu trong khối các cơ quan quản lý Nhà nước, Tổng cục Thuế đã xây dựng hệ thống trục tích hợp truyền tin, cổng thông tin phục vụ trao đổi và kết nối với các đơn vị, tổ chức bên ngoài, hệ thống kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu có nhiệm vụ kết nối và truyền nhận thông tin với các hệ thống trong nội bộ ngành thuế cũng như tích hợp thông tin liên quan với các bộ, ngành. Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã trao đổi thông tin với Bộ Công an về tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành triển khai tích hợp eTax Mobile, iCaNhan và VneID, cá nhân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile, iCaNhan. Đến nay, đã có 61,25 triệu mã số thuế khớp đúng với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Nhằm thực hiện mục tiêu về hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đến năm 2025, 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành thuế cung cấp. Tổng cục Thuế đã triển khai 235 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 122 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng tới mục tiêu 90% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử mức độ 3, 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, ngành thuế sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế ở tất cả các khâu; nâng cấp ứng dụng nhằm vận hành ổn định hệ thống hoá đơn điện tử trên toàn quốc; cải cách toàn diện hệ thống thuế trên các lĩnh vực, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số... nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế. Quốc Tuấn