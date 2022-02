Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Liên quan vấn đề tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, trả lời báo chí, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long từng nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, không thể nóng vội, mà phải thật an toàn. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo. Tuy nhiên đến nay WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thức nào về tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi.

Vì vậy, Bộ Y tế cần làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của tất cả các nước. Bộ Y tế cũng thường xuyên, liên tục trao đổi với WHO về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn. Ngoài ra, trước khi triển khai cũng cần tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng.