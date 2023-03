Hơn 500 cảnh sát kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay ở Thanh Hóa

Còn tại huyện Quảng Xương, quá trình kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính, công an phát hiện 22 địa điểm vi phạm các quy định như: Không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền…

Khi kiểm tra các cơ sở nêu trên, công an đã triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 người liên quan để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, từ ngày 15/12/2022 đến nay, Công an Quảng Xương khởi tố 9 vụ án, 15 bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.