Hơn 5 tỷ USD kiều hối vừa đổ về TPHCM

Ngày 18/7, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - cho biết, kiều hối chuyển về TPHCM đang có nhiều tín hiệu lạc quan.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối về TPHCM đạt hơn 5,1 tỷ USD, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tính riêng quý II năm nay, kiều hối chuyển về đạt hơn 2,3 tỷ USD. Kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 56,1% và tăng 48,5% so với cùng kỳ.