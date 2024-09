Hơn 5 triệu người xem clip 'tóm dính' dàn Anh Trai Say Hi, xôn xao thái độ của 1 sao nam

Chỉ một hành động của sao nam Vbiz mà cư dân mạng rôm rả đưa ra loạt giả thiết. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rần rần đoạn clip "tóm dính" dàn Anh Trai tại một quán ăn. Cụ thể, một cô gái đang ngồi quay clip ăn uống cùng bạn bè thì hội Anh Trai gồm Hải Đăng Doo, Negav, Quang Hùng MasterD và HURRYKNG bất ngờ xuất hiện. Dù đã bịt khẩu trang, có người đội nón lưỡi trai nhưng không quá khó để nhận ra các Anh Trai đình đám Vbiz. Chủ kênh của video clip cũng vô cùng bất ngờ khi bữa ăn bình thường lại vô tình trở nên đặc biệt. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn hơn chục giây nhưng bỗng viral và thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng bình luận rôm rả khoảnh khắc dàn Anh Trai đổ bộ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú xen lẫn là ghen tị với cô gái trong clip khi có dịp bắt gặp các Anh Trai ngoài đời thường. Ngoài ra, netizen cũng dành sự chú ý cho Negav bởi một hành động. Theo đó khi đi cùng hội bạn, nam rapper đã chủ động chào hỏi nhân viên đang đứng hướng dẫn. Sau đó Negav cùng nhân viên còn tương tác với nhau vô cùng thân thiện. Thái độ của Negav nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Thậm chí, một vài netizen còn hài hước đưa ra nhiều giả thiết cho màn tương tác giữa Negav và bạn nhân viên. Nhiều người cho rằng nam rapper là khách quen ở đây nên biết mặt nhân viên. Thậm chí, có người còn nhận định có thể Negav đã từng làm ở đây nên khi gặp lại đồng nghiệp đã rất vui vẻ. Loạt bình luận lầy lội khiến đoạn clip trở nên viral hơn. Your browser does not support the video tag.

Hành động thân thiện của Negav dành cho nhân viên tại quán ăn khiến netizen rôm rả bình luận

Hơn 5 triệu người theo dõi đoạn clip bắt cận dàn Anh Trai ngoài đời thường, kèm theo đó là loạt bình luận rôm rả Negav và HURRYKNG cùng là thành viên của tổ đội GERDNANG và cả hai trở nên thân thiết với Quang Hùng MasterD, Hải Đăng Doo sau khi cùng tham gia chương trình về âm nhạc. Tên tuổi của các Anh Trai ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Đơn cử như Negav và HURRYKNG, từ những rapper chỉ được gọi là "đồng đội của HIEUTHUHAI" thì bây giờ đã nổi tiếng hơn, chứng minh được khả năng của mình với khán giả. Hay với Hải Đăng Doo - một tân binh sinh năm 2000 của Vbiz - đang ngày càng tăng độ nhận diện với công chúng. Việc hút được lượng người hâm mộ cũng giúp Hải Đăng Doo gây chú ý với các nhãn hàng, tần suất xuất hiện của nam ca sĩ ở các sự kiện giải trí cũng nhiều hơn. Bên cạnh đó, những hoạt động đời thường của các Anh Trai cũng được chú ý hơn. Còn với Quang Hùng MasterD, trước đây nam ca sĩ thường bị gọi là "con ghẻ quốc dân nhưng con cưng quốc tế". Nguyên nhân chính là Quang Hùng MasterD rất được lòng khán giả quốc tế, đặc biệt là Thái Lan nhưng trên sân nhà lại khá ì ạch để nổi tiếng. Tuy nhiên hiện tại giọng ca Thủy Triều là nghệ sĩ có tần suất chạy show mệt nghỉ. Không chỉ trong nước mà Quang Hùng MasterD còn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, là gương mặt nổi tiếng tại Tbiz.

Hiện tại tên của Negav và HURRYKNG được nhắc đến nhiều hơn thay vì chỉ là "đồng đội của HIEUTHUHAI"

Bên cạnh tài năng thì Hải Đăng Doo hút fan bởi vẻ ngoài điển trai, ngọt ngào

Không chỉ ở quốc tế, Quang Hùng MasterD dần tìm được chỗ đứng tại thị trường âm nhạc Việt Theo Người Đưa Tin