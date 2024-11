Hơn 401.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng các nền tảng số của chương trình SMEdx

Đến hết 10/10, đã có gần 1,3 triệu lượt doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số - SMEdx; trong đó số doanh nghiệp dùng các nền tảng số của chương trình là 401.072, ước đạt 100,27 % kế hoạch năm. Các chỉ tiêu kinh tế số, xã hội số Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Tình hình phát triển xã hội số và kinh tế số tại Việt Nam, bao gồm sự tăng trưởng về kinh tế số ICT và kinh tế ngành, lĩnh vực, vừa được Bộ TT&TT cập nhật trong báo cáo chuyển đổi số quốc gia tháng 10/2024. Cụ thể, về phát triển công dân số, đến nay Bộ Công an đã cấp 9,8 triệu thẻ Căn cước cho công dân dưới 16 tuổi, trong đó có 3,3 triệu trường hợp dưới 6 tuổi và 6,5 triệu trường hợp trên 6 tuổi. Trong 10 tháng đầu năm nay, Bộ TT&TT tổ chức 10 khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số miễn phí trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà - MOOCs cho hơn 101.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Qua nền tảng MOOCs, các bộ, ngành, địa phương cũng đã bồi dưỡng cho 95.000 cán bộ, nhân viên. Hiện tại, trên nền tảng MOOCs, Bộ TT&TT đang tổ chức 2 khóa học mở miễn phí cho người dân về kỹ năng số cơ bản và kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường số, đồng thời tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ cụ thể, an toàn thông tin mạng và SME theo lĩnh vực là các nhóm nền tảng số đang được chương trình SMEdx cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ họ chuyển đổi số. Ảnh minh họa: M.H Về kinh tế số, thời gian qua, Bộ TT&TT đã đẩy mạnh phối hợp với các địa phương tổ chức các hội thảo kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương. Cụ thể, trong tháng 10, các hội thảo về kết nối cung cầu, thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ phát triển lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương, đã được tổ chức tại Khánh Hòa, Bình Phước. Ngoài ra, để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất và ưu tiên sử dụng giải pháp của doanh nghiệp số Việt Nam, các địa phương đã và đang triển khai những hội thảo giới thiệu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm công nghệ số phục vụ chuyển đổi số các doanh nghiệp trong các khu này. Theo thống kê của Bộ TT&TT, tính đến tháng 10, cả nước có 52.540 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Đáng chú ý, tính đến hết ngày 10/10, tổng số lượt doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số - SMEdx là 1.284.371 lượt, ước đạt 80,27% kế hoạch năm. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sử dụng các nền tảng số của chương trình SMEdx là 401.072 doanh nghiệp, ước đạt 100,27 % kế hoạch năm. 72% người dùng dịch vụ Mobile Money ở nông thôn, miền núi Cũng theo báo cáo chuyển đổi số quốc gia tháng 10, về kinh tế số ngành, lĩnh vực, đến nay đã có gần 85.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng gần 6.900 đơn vị so với tháng 9/2024. Số hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 979,65 triệu, tăng 249,7 triệu hóa đơn so với tháng 9/2024. Ở lĩnh vực ngân hàng, hiện đã có 40,7 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với Căn cước công dân gắn chip. 29 tổ chức tín dụng và 13 trung gian thanh toán đang ứng dụng VNeID cho ba luồng quy trình nghiệp vụ chính: Mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng. Tổng số người dùng dịch vụ Mobile Money lũy kế đến đầu tháng 10/2024 đã đạt hơn 9,8 triệu. Ảnh minh họa: C.H Riêng về triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money, theo số liệu của Bộ TT&TT, tính đến đầu tháng 10/2024, tổng số người dùng dịch vụ lũy kế đạt hơn 9,8 triệu, trong đó số khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 7 triệu khách hàng, chiếm 72%. Cùng với đó, 11.939 điểm kinh doanh đã được thiết lập, tổng số đơn vị chấp nhận thanh toán đạt 275.970 đơn vị, cung cấp các dịch vụ thanh toán thiết yếu như điện, nước, giáo dục, viễn thông, hành chính công. Tổng số giao dịch nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán bằng Mobile Money là hơn 159 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 5.685 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số - SMEdx đã được Bộ TT&TT khởi động triển khai từ năm 2021, với các hoạt động cụ thể như hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá được mức độ chuyển đổi số của đơn vị mình; lựa chọn, đánh giá các nền tảng số Make in Viet Nam xuất sắc để giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.