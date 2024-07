Hơn 40 năm vẫn hy vọng tìm được hài cốt người thân là liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Tráo vẫn luôn hy vọng tìm được hài cốt của người anh liệt sĩ. Ảnh: B.D

Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM cho biết, việc lấy mẫu gen cho thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin là bước chuẩn bị đầu tiên cho lộ trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Đề án 06 của Chính phủ.

Mẫu ADN của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin và toàn bộ thân nhân sẽ được giám định, lưu trữ trong "ngân hàng gen" vừa được ra mắt ngày 23/7. Ngân hàng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công an đề xuất xây dựng trong bối cảnh cả nước còn 300.000 liệt sĩ an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang chưa xác định được thông tin; gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, "ngân hàng gen" nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN cho khoảng 20.000 mẫu, phấn đấu xác minh 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

“Những ngày qua, chúng tôi đang phải "chạy thật nhanh” để thu thập mẫu gen của thân nhân liệt sĩ, bởi ngoài trách nhiệm còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi tin tưởng rằng, một ngày không xa có thể xác định được danh tính các liệt sĩ, đưa các anh chị trở về với người thân” - Thượng tá Hồ Thị Lãnh chia sẻ.