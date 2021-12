Hơn 40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu vì... phẫu thuật thẩm mỹ

Your browser does not support the audio element.

Hơn 40 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu lạc đà tổ chức ở Ả Rập Saudi vì có can thiệp thẩm mỹ. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi này lên tới... 66 triệu USD (Ảnh: New York Post).

Hơn 40 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu lạc đà tổ chức thường niên tại Ả Rập Saudi vì có can thiệp thẩm mỹ. Những can thiệp này bao gồm tiêm Botox, tiêm hormone và thực hiện các can thiệp nâng cấp diện mạo khác.

Việc loại bỏ số lượng lớn thí sinh lạc đà tại cuộc thi năm nay đã trở thành thông tin gây chú ý trên các tờ tin tức quốc tế, bởi đây là động thái mạnh tay nhất của ban tổ chức tại cuộc thi lạ lùng này.