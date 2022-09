Hơn 380 trường cho học sinh nghỉ do ngập lụt

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Nhiều trường học buộc phải cho nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 300 trường học thuộc 13/21 huyện, thị xã cho học sinh nghỉ học, trong đó hai huyện học sinh nghỉ học hoàn toàn là Quỳnh Lưu và Tân Kỳ.