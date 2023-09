Hơn 310 người bị ngộ độc bánh mì Phượng, 273 ca nhập viện

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam vừa có báo cáo kết luận điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán bánh mì Phượng 2, ở phường Minh An, TP.Hội An.

Theo cơ quan này, trong 2 ngày 11 và 12/9, tổng cộng 3.600 người ăn bánh mì tại cửa hàng, căn cứ vào số bánh mì cơ sở bán ra trong 2 ngày này. Sau ăn, có 313 người bị ngộ độc trong đó có 103 người nước ngoài. 273 người vào viện, thêm 40 người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại, không có người tử vong.

Thực khách bắt đầu ăn bánh mì từ khoảng 6h ngày 11/9, 5 tiếng sau thì xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Những người bị ngộ độc có các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, đi cầu lỏng trên 10 lần, nôn, sốt cao. Đến ngày 21/9, tất cả bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế đã xuất viện.