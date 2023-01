Hơn 3.500 cảnh sát bảo vệ an ninh cho trận Indonesia vs Việt Nam

Ngoài ra, hơn 200 cảnh sát mặc thường phục cũng được huy động để đảm bảo an ninh cho trận đấu. Lực lượng này sẽ túc trực ở những khu vực quan trọng, dự đoán về khả năng sẽ xảy ra hỗn loạn trong trận đấu. Họ sẽ sử dụng tối đa hệ thống camera an ninh tại khu vực sân, sẵn sàng can thiệp sớm khi có khá giả say xỉn, mất kiểm soát, đánh nhau trong và ngoài sân. Bên cạnh đó, 100 thành viên của lữ đoàn cơ động Indonesia cũng được huy động. Nhiệm vụ chính của họ là chống khủng bố, kiểm soát hỗn loạn, tìm kiếm, cứu hộ…

Cảnh sát Indonesia cũng kêu gọi người dân Indonesia không có vé đến sân xem trận đấu, hạn chế đến khu vực xung quanh sân Gelora Bung Karno để hạn chế tình trạng chen lấn, tắc đường, hỗ trợ nhà chức trách để đảm bảo an ninh. Còn Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia kêu gọi các cổ động viên nhà cổ vũ tuyển Indonesia một cách văn minh, không gây rối trên khán đài.

Trước đó, VFF đã gửi công điện đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung. VFF cũng chia sẻ thông tin FIFA sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.