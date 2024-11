Hơn 200 nghìn chiếc xe điện của Hyundai, KIA bị triệu hồi vì nguy cơ mất điện

MỸ- Sáu mẫu xe điện với tất cả hơn 208.000 chiếc của thương hiệu Hyundai, KIA và Genesis bị triệu hồi vì bộ điều khiển sạc tích hợp cho pin 12V có thể bị hỏng, khiến chiếc xe mất dần công suất và dẫn tới vô hiệu hoá các chức năng. Tập đoàn ô tô Hyundai (Hyundai Motor Group) đang mở đợt triệu hồi với quy mô tới 208.107 xe điện tại Mỹ, gồm 6 mẫu xe của các thương hiệu Hyundai, KIA và Genesis vì nguy cơ mất điện. Vấn đề do bộ điều khiển sạc tích hợp của khối pin 12V trên xe có thể bị hỏng và không thể sạc được. Đợt triệu hồi bao gồm 62.872 chiếc xe KIA EV6 sản xuất từ năm 2022-2024 và 145.235 chiếc thuộc các mẫu xe của Hyundai là Ioniq 5 sản xuất từ 2022-2024, Ioniq 6 sản xuất từ 2023-2024, Genesis G80 Electrified sản xuất từ 2023-2024, Genesis GV70 Electrified sản xuất từ 2023-2024 và Genesis GV60 sản xuất từ 2023-2024. Theo Carscoops, bộ điều khiển sạc tích hợp có thể bị hỏng do điện áp và nhiệt độ cao. Điều này ngăn pin 12V - khối pin dưới nắp ca-pô cung cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị điện tử, màn hình, cửa sổ, khóa cửa, trợ lực vô lăng,... không thể sạc được dẫn đến kiệt pin. Nếu điều này xảy ra, người lái sẽ nhận được cảnh báo và có thể gặp phải tình trạng giảm dần công suất động cơ, sau đó các chức năng trên xe bị vô hiệu hoá khi hết điện. Trước đó, đã có 88 xe KIA EV6 gặp phải lỗi mất công suất, còn thương hiệu Hyundai và Genesis ghi nhận 57 trường hợp từ ngày 25/3 - 5/11. Rất may là không có vụ tai nạn, thương tích hoặc hỏa hoạn nào được báo cáo. Hãng xe Hàn Quốc sẽ thông báo cho chủ sở hữu và khắc phục vào đầu tuần sau bằng cách thay thế bộ điều khiển sạc tích hợp, cũng như cầu chì của nó nếu cần thiết. Ngoài ra, các đại lý sẽ cài đặt thêm phần mềm tối ưu hóa quản lý nhiệt và điện áp cực đại trong quá trình vận hành xe. Việc sửa chữa này được cho là khá phức tạp trên các dòng xe điện. Ví dụ như trên chiếc KIA EV6, các kỹ thuật viên sẽ phải thực hiện tất cả 26 bước và bao gồm việc tháo tấm ốp gầm xe cũng như tháo ghế sau. Theo Carscoops Bài viết cộng tác vui lòng gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!