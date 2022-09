Hơn 200 con cá voi phơi xác trên bãi biển

Được biết, trong lần mắc cạn hàng loạt trước đó xảy ra vào năm 2020, khoảng 470 con cá voi cùng loài đã trôi dạt vào lưu vực cửa sông của cảng Macquarie nằm cách đó không xa. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao những con cá voi hoa tiêu lại tự dạt vào bờ và chịu cảnh "chết trắng" vẫn chưa được khoa học giải đáp.

Ngoại hình của một con cá voi hoa tiêu (Ảnh: NOAA).

Một giả thuyết được tin tưởng đó là do một thành viên của bầy cá bị mất phương hướng do kiệt sức hoặc bị thương, nên đã bị dòng chảy cuốn vào bãi biển. Do cá voi hoa tiêu di chuyển theo bầy với số lượng cực lớn, nên việc một thành viên "gặp nạn" dễ khiến cả đàn chịu chung số phận.