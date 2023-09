Hơn 20 triệu học sinh bước vào năm học 2023-2024: Tiếp tục đổi mới chiều sâu

Đối với giáo dục mầm non, các trường tổ chức ngày hội “Bé vui đến trường”, tận dụng không gian để tổ chức trò chơi vận động, hoạt động phát triển thẩm mỹ, trò chơi dân gian, xem xiếc, múa rối…

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả học sinh các trường phải tham dự lễ khai giảng. Trong trường hợp nhà trường không đủ điều kiện phải đảm bảo học sinh đầu cấp, cuối cấp tham dự phần lễ và tất cả học sinh được tham dự phần hội.

Khai giảng năm học mới 2023-2024. Ảnh: Thanh Hùng

Chỉ 1 ngày trước khai giảng - ngày 4/9, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký văn bản yêu cầu lãnh đạo tỉnh đến tham dự nhưng sẽ không phát biểu và không đánh trống khai giảng ở các trường.

Ông Tuấn chia sẻ việc không đánh trống, phát biểu sẽ làm đơn giản hóa buổi lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh chỉ đến trường thăm, động viên thầy cô, học trò năm mới, tặng hoa hoặc quà cho học sinh nghèo vượt khó, hiếu học tùy từng điểm trường. Tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 600 trường học, chủ trương của tỉnh là buổi lễ đơn giản, tránh kéo dài, rườm rà.

Tương tự, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo lễ khai giảng được tổ chức với tinh thần ngắn gọn, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp, không thả bóng bay.