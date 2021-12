Hơn 20 người thiệt mạng khi xe chở dàn đồng ca bị nước lũ cuốn trôi

Your browser does not support the audio element.

Chiếc xe buýt chở một dàn đồng ca đi tới biểu diễn tại một lễ cưới, trên đường đi qua một khu vực có nước lũ đang lên và chảy xiết, chiếc xe buýt đã bị cuốn trôi dẫn đến sự việc bi kịch (Ảnh: Daily Mail).