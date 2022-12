Hơn 20 người bao vây, chém nam thanh niên tới tấp

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 15/12, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một nhóm người cầm hung khí chém tới tấp nam thanh niên, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Tô Ký, thuộc khu phố 2, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh, vào khoảng 22h55 ngày 10/12, một nhóm hơn 20 người chở nhau trên xe máy, cầm theo hung khí, chạy vào một con hẻm trên đường Tô Ký (Q.12), đuổi theo hai thanh niên chạy bộ.