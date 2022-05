Hơn 2 năm mới đi hát trở lại, Thu Minh thừa nhận đã hiền hơn nhiều

Mở màn, nữ ca sĩ mang đến những bản hit ballad đời đầu như Ánh sáng đời tôi, Nhớ anh, Yêu mình anh, Đừng yêu,... Thu Minh khéo léo khi mashup những ca khúc trở thành một sân khấu mở màn đầy máu lửa.

Mặc dù trước đó Thu Minh cho biết mình sẽ hát nhỏ cho bé Gấu ngủ vì phòng con trai khá gần sân khấu, nhưng trước sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả giọng ca Đường cong chỉ biết liên tục xin lỗi bé Gấu để bung xoã.

Trước đó, đoạn clip Thu Minh hát nhẹ nhàng cho bé Gấu ngủ cũng trở thành một trend khá hot trên TikTok vì nữ ca sĩ nói một đằng nhưng khi hát thì quên mất chuyện bé Gấu có đang ngủ hay không. Và có vẻ chuyện tương tự đã xảy ra ngay trong sân khấu đêm qua khi càng về khuya, Thu Minh càng “bùng cháy” dữ dội ở nội lực giọng hát.

Tiếp đến, Thu Minh khiến khán giả không thể ngồi yên với những bản hit đình đám như Bóng mây qua thềm, Đường cong, I’m A Diva,... những ca khúc nhạc dance được nhạc sĩ Hoài Sa khoác lên bản phối mới mang đậm chất trình diễn, giúp Thu Minh khoe trọn vẹn những nốt cao căng đét thương hiệu.

Lần lượt những ca khúc nhạc ngoại bất hủ được Thu Minh tái hiện trên sân khấu như: Hero (Mariah Carey), I Will Always Love You (Whitney Houston), Never Enough (Loren Allred), All By Myself (Celine Dion).