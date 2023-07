Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch, vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (trị giá khoảng 1,3 tỷ USD) từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên chiều do tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Cụ thể, lý do HOSE đưa ra quyết định này là do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HVN đã vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 30 ngày.

HOSE cũng vừa đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 do chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thương niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022.

Theo quy định, báo cáo tài chính kiểm toán của một doanh nghiệp niêm yết phải nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức chậm nhất vào ngày 31/3/2023. Tuy nhiên, vào gần sát thời hạn công bố (tức cuối tháng 3), Vietnam Airlines đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và HOSE xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Vietnam Airlines đưa ra lý do bởi doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động trên toàn cầu, cộng thêm việc đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19 nên cần thêm thời gian cho việc đối chiếu báo cáo, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.