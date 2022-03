Hơn 170 triệu đồng trong két bị hàng xóm "khoắng sạch" lúc nào không hay

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1994), trú ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Bắc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).