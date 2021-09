Hơn 170 F1 liên quan 3 ca COVID-19 cộng đồng, Hà Nam cấp bách phòng chống dịch

Đến sáng 19/9, chị T. có biểu hiện ho sốt nên đã được Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến trưa 20/9, kết quả xét nghiệm bước đầu xác định có thêm 2 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 gồm chồng của bệnh nhân T. và bạn của bệnh nhân T. (trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý).

Xem thêm video đang được quan tâm: