Hơn 17 triệu người dùng Việt Nam gặp phải cuộc tấn công lừa đảo qua email trong năm 2022

Ngoài ra, số liệu từ Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong vòng 11 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 11.213 vụ tấn công mạng tại Việt Nam. Đáng chú ý, số vụ tấn công lừa đảo chiếm tới 35% tổng số vụ, cho thấy mức độ nghiêm trọng và phạm vi tấn công của tội phạm mạng đã không ngừng được mở rộng trong thời gian qua.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Trong những năm qua, chính quyền và các doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam đã có những nỗ lực và tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra một môi trường kỹ thuật số an toàn. Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với an toàn thông tin và an ninh mạng vẫn tồn tại, đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như người dùng cá nhân phải thường xuyên cảnh giác. Số liệu thống kê mới nhất của chúng tôi tại các quốc gia cho thấy tội phạm mạng vẫn đang tiếp tục sáng tạo những chiêu thức lừa đảo mới, nhắm đến người dùng cá nhân cũng như doanh nghiệp. Chính vì thế, chúng ta cần tiếp tục cố gắng bảo vệ tài sản và dữ liệu trực tuyến của mình”.

Tấn công lừa đảo (Phising) là loại hình trong đó tội phạm cố lấy thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu và dữ liệu tài chính của người dùng bằng cách giả dạng thành chủ thể đáng tin cậy. Các cuộc tấn công này thường liên quan đến việc sử dụng email, tin nhắn văn bản hoặc trang web lừa đảo được thiết kế để lừa người nhận tiết lộ thông tin.

Trên thực tế, không chỉ Việt Nam chứng kiến số lượng lớn các cuộc tấn công lừa đảo mà các nước khác ở khu vực Đông Nam Á cũng gặp phải trường hợp tương tự trong những năm qua.