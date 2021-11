Hơn 17.000 phần tro, cốt người mất vì Covid-19 về với gia đình

"Hơn 17.000 phần tro, cốt đã được bàn giao về cho các gia đình ở TP.HCM, miền Tây và Đông Nam Bộ. Các lực lượng của Quân khu 9, Quân khu 7 đã tới TPHCM tiếp nhận tro cốt, đưa về địa phương và trao cho các gia đình", Thượng tá Nguyễn Thanh Phong thông tin.

Hơn 17.000 phần tro, cốt người mất vì Covid-19 tại TPHCM đã được về với gia đình (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ thêm, hiện tại, Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận khoảng 150 phần tro, cốt của những người có gia đình ở miền Trung và miền Bắc. Bộ Tư lệnh thành phố đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ tiễn những người qua đời và kế hoạch bàn giao cho người thân đối với các trường hợp này.



"Dự kiến trong tuần sau, Bộ Tư lệnh sẽ tổ chức lễ tiễn cho bà con ở miền Bắc, miền Trung không may qua đời do Covid-19 tại TP.HCM", Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM nói.



Đối với việc tiếp nhận, bàn giao di vật của người mất vì Covid-19, Thượng tá Phong cho hay, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các bệnh viện dã chiến tổng hợp, thống kê tài sản của các bệnh nhân. Theo thông tin, khoảng 100 phần tài sản, di vật của người mất đã được kiểm đếm.



"Dự kiến trong tuần này, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận các phần di vật trên. Sau đó, Ban Chỉ huy quân sự của từng địa phương sẽ chịu trách nhiệm trao trả lại những phần di vật này về cho gia đình", ông Nguyễn Thanh Phong thông tin.



Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng quân đội của TP.HCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo 3 điểm bảo quản, xử lý thi hài bệnh nhân không may qua đời tại Gò Vấp, bệnh viện dã chiến số 14, Nhà tang lễ thành phố.



Những điểm trên được duy trì nhằm tránh tình trạng phải di chuyển bệnh nhân Covid-19 qua đời, giúp các công đoạn được cơ động hơn.



Ngoài ra, trong công tác vận chuyển, bảo quản, xử lý thi hài bệnh nhân, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với các đơn vị trong từng công đoạn.



Sau khi thi hài bệnh nhân Covid-19 được đưa từ bệnh viện đến khu tập kết, Sở Thông tin - Truyền thông, Công viên Phần mềm Quang Trung tích hợp thông tin, gắn mã cho từng trường hợp, giúp công tác khâm niệm, hỏa táng thuận lợi hơn.