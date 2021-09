Hơn 160 người khuyết tật TP. Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19

Khi được tiêm ngừa mũi 1, chúng tôi phần nào cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Liều vaccine này là rất quý giá giúp người khuyết tật có điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc an toàn hơn trong bối cảnh này.

Trong thời gian qua, êkíp tiêm ngừa của BVĐKTƯ Cần Thơ đã thực hiện chích ngừa an toàn cho nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền cần bác sĩ chuyên khoa theo dõi chặt chẽ; các cơ quan tuyến đầu thực hiện công tác phòng, chống dịch và khâu tổ chức thực hiện khoa học, chuyên nghiệp.

Để đảm bảo công tác tiêm chủng, bệnh viện phải nỗ lực từng khâu từ giám sát chặt chẽ việc bảo quản và vận chuyển vaccine để đảm bảo chất lượng tốt nhất; thực hiện đúng các hướng dẫn chuyên môn, quan tâm đến công tác xử trí, cấp cứu, đảm bảo tiêm mũi nào, an toàn mũi tiêm ấy.

Bệnh viện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR với hình thức mẫu gộp cho tất cả người được tiêm trước khi vào bệnh viện.

