Hơn 15 triệu người sai thông tin tiêm vắc xin Covid-19

Gần 42 triệu hộ chiếu vắc xin đã được cấp cho người dân

Vì vậy Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bản quản lý; các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở tiêm chủng khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày.



Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại công văn ngày 15/4.



Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 13/8, Việt Nam đã cấp gần 42 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân sau gần 4 tháng triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hộ chiếu vắc xin là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành.



Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp "Hộ chiếu vắc xin" mà không phải làm thủ tục gì thêm.