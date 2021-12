Hơn 140.000 người Việt "sốt ruột" hồi hương ăn Tết, các nước chưa trả lời

Your browser does not support the audio element.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) việc triển khai kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, thời gian bắt đầu mở lại đường bay từ 1/1/2022.

Nối lại chuyến bay không dễ dàng?

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng, ngày 17/12, Bộ Y tế ban hành công văn số 10688 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam. Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã gửi văn bản chính thức tới Nhà chức trách hàng không các quốc gia/vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào.