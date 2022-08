Hơn 100.000 giáo viên mầm non tư thục không có thu nhập trong 6 tháng

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong thời gian dài không có doanh thu, đời sống giáo viên hết sức khó khăn, nhiều giáo viên phải chuyển sang các công việc khác. Nhiều trường mầm non ngoài công lập phải giải thể, đóng cửa trường, đối mặt với nguy cơ vỡ nợ về tài chính.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, các địa phương đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực với nhiều giải pháp tích cực để duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Kết quả, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 713/713 đơn vị cấp huyện (100%) duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 99,94% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.