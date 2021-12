Hơn 10 hãng hàng không quốc gia châu Phi có tên trong danh sách đen của EC

Nguồn minh họa: Reuters

Ủy ban châu Âu (EC) vừa cập nhật danh sách đen các hãng hàng không bị cấm bay trong không phận Liên minh châu Âu (EU) với 97 hãng hàng không bị cấm bay qua khu vực này, trong đó bao gồm 11 hãng hàng không đến từ 11 quốc gia châu Phi, gồm Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Guinea Xích đạo, Eritrea, Liberia, Libya, Sao Tome và Principe, Sierra Leone và Sudan.

Ngoài ra, EC đã bổ sung 7 hãng hàng không bị đưa vào danh sách đen của khối này do không tuân thủ các tiêu chuẩn đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thông qua do “vi phạm an ninh nghiêm trọng."

Danh sách cập nhật này được thực hiện trên hai phần gồm liên quan đến tất cả các công ty trên thế giới bị cấm hoạt động ở châu Âu và những công ty không được phép hoạt động trong những điều kiện nhất định ở EU.

Liên quan vấn đề này, EC giải thích rằng việc đảm bảo mức độ an toàn cao nhất trong vận tải hàng không cho người dân châu Âu và tất cả các hành khách khác đi và đến EU là trọng tâm của chính sách an toàn hàng không của Ủy ban này. Theo EC, các hãng hàng không của các quốc gia này bị đưa vào danh sách đen vì thiếu sự giám sát của các cơ quan quản lý quốc gia phụ trách an toàn hàng không.