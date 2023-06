Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi quy mô lớn nhất của Việt Nam năm nay được tổ chức từ 27-30/6, trong đó ngày hôm nay, 27/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 28-29/6 thi chính thức và 30/6 dự phòng.

Đầu giờ chiều 27/6, sĩ tử cả nước dồn tới các điểm thi làm thủ tục theo quy định.

Sĩ tử thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau tại trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (ảnh: Nguyễn Sơn).

Thí sinh đến làm thủ tục, nhận phòng thi tại trường THPT Trần Phú, Hà Nội (ảnh: Mỹ Hà).

Tại TPHCM, 42 thí sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần giờ được giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An đưa vào đất liền lưu trú, dự thi. Các em sẽ tham dự thi tại 2 điểm thi là Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Xã Thạnh An là xã đảo duy nhất của TPHCM, là địa phương còn nhiều khó khăn do địa bàn cách trở, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Để thuận cho việc đi lại các em được bố trí ở tại Trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ) trong đợt thi. Đây là lứa học sinh thứ 5 của Trường THCS-THPT Thạnh An tham gia kỳ thi THPT.

Các thí sinh tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần giờ, TPHCM vào đất liền tham dự kỳ thi (ảnh: Nguyễn Huyên).

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được chuẩn bị chu đáo. Toàn thành phố có 156 điểm thi sẵn sàng cho 3 ngày diễn ra kỳ thi (từ 27 đến 29/6).

Công an TPHCM được huy động, phối hợp để bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; Đồng thời, bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Bên ngoài các điểm thi, phụ huynh đưa con đến trường cũng với nhiều tâm trạng, nỗi niềm khác nhau.