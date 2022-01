Hơn 1.700 người đã nhập cảnh Việt Nam, quy định test nhanh gây bất cập

Your browser does not support the audio element.

Cục Hàng không Việt Nam đã cho biết thông tin trên và nêu rõ trong báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về tình hình thực hiện các chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam, giai đoạn từ ngày 1-3/1/2022.

Tình hình khôi phục đường bay quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong 3 ngày đầu khôi phục các chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam, đã có 17 chuyến bay được thực hiện với 1.753 khách nhập cảnh thông qua 4 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Các chuyến bay này được khai thác bởi 4 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và 7 hãng hàng không nước ngoài gồm: Thai Vietjet của Thái Lan, Singapore Airlines của Singapore, Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, Starlux Airlines và China Airlines của Đài Loan, Emirates của UAE, Asiana Airlines của Hàn Quốc.