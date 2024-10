Hơn 1/4 code mới tại Google do AI tạo ra

Trí tuệ nhân tạo (AI) đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm của Google và nội bộ công ty cũng dựa vào công nghệ này khá nhiều. Google đang phát triển hàng loạt sản phẩm AI, đồng thời sử dụng AI trong quá trình này. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III/2024, CEO Google Sundar Pichai chia sẻ: “Hơn 1/4 tất cả code mới tại Google do AI tạo ra, rồi được các kỹ sư xem xét và duyệt”. AI là trọng tâm lớn, xuyên suốt tại Google. Ảnh: The Verge AI cũng đang giúp Google hái ra tiền. Alphabet – công ty mẹ Google – ghi nhận doanh thu 88,3 tỷ USD trong quý, trong đó, Google Services (bao gồm tìm kiếm) đóng góp 76,5 tỷ USD, tăng 13% theo năm, Google Cloud (bao gồm sản phẩm hạ tầng AI cho các doanh nghiệp khác) đóng góp 11,4 tỷ USD, tăng 35% theo năm. Thu nhập hoạt động đạt 30,9 tỷ USD với Google Services và 1,95 tỷ USD với Google Cloud, tăng mạnh so với 23,9 tỷ USD và 270 triệu USD của năm 2023. Kết quả cho thấy, dù nhiều người cho rằng Google không còn đáng tin cậy như trước, mảng kinh doanh của hãng vẫn rất mạnh. Với trọng tâm lớn đặt vào AI, trong thời gian qua, “ông lớn” công nghệ Mỹ đã phát hành nhiều tính năng như chatbot AI tùy biến dựa trên Gemini, ghi chú tự động trong Google Meet, một số công cụ AI tạo sinh hỗ trợ các nhà sáng tạo YouTube. Dòng Pixel 9 được đánh giá cao cũng trang bị tính năng AI. Trong một tuyên bố, Pichai cho biết, AI mở rộng những gì mọi người tìm kiếm và cách tìm kiếm. Các giải pháp AI trong đám mây giúp khách hàng cũ ứng dụng sâu hơn, thu hút khách hàng mới và giành được hợp đồng lớn hơn. Doanh thu thuê bao và quảng cáo của YouTube lần đầu vượt 50 tỷ USD. (Theo The Verge)