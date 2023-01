Hơn 1.000 người cấp cứu vì đánh nhau trong 2 ngày nghỉ Tết đầu tiên

Số ca cấp cứu do đánh nhau giảm, do pháo nổ tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Âm lịch năm ngoái. Ảnh: Vietnamnet.



PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Quý Mão (tính từ 7h sáng 29 Tết đến 7h sáng mùng 1), số nhập viện do tai nạn giao thông tăng, nhưng số ca tử vong giảm.

Trong khi đó, số ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ tăng mạnh (31,6%), đồng thời số khám cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác cũng tăng gần 23% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Thông tin được tổng hợp từ báo cáo của 63 Sở Y tế và y tế ngành. Tính đến sáng 22/1 (tức mùng 1 Tết), 76.871 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.