Hơn 1.000 hộ dân ở TP Thủ Đức khổ sở vì bãi rác lộ thiên

Sáng 19/11, anh Nguyễn Văn Khể (40 tuổi) cho biết, sau khi hết giãn cách, hàng chục người dân buôn bán tự phát trên đường Ngô Chí Quốc bắt đầu mang rác thải vào đổ tại đường số 8 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bãi rác nằm chình ình tại giao lộ đường số 8 - đường số 1 (Ảnh: Nguyễn Khể).

Rác thải đổ trộm cả một đoạn đường gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Nguyễn Khể).

"Rác chủ yếu là rau, củ, quả bị hư. Cứ 2-3 giờ sáng là họ đi xe máy, xe ba gác đua nhau chở rác vào đổ từ vỉa hè tràn xuống lòng đường. Khoảng 3 ngày là rác kín hết cả một đoạn đường, xe cộ phải đi đường vòng vì không di chuyển được", anh Khể bức xúc.