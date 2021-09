Hơn 1.000 cảnh sát bảo vệ phiên xét xử đặc biệt, hồ sơ vụ án tới một triệu trang

Sau nhiều năm điều tra và chuẩn bị các trình tự tố tụng, đúng 9h sáng 8/9 theo giờ địa phương Tòa đại hình đặc biệt thành phố Paris đã chính thức mở phiên tòa xét xử 20 nghi can tham gia vào các vụ tấn công liên hoàn đẫm máu tại thủ đô Paris và thành phố ngoại ô Saint-Denis vào tối 13/11/2015 khiến 130 nạn nhân thiệt mạng.

Hồ sơ vụ án dài tới một triệu trang chia làm 542 tập. Lực lượng Cảnh sát Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Nhiều tuyến phố Paris cấm ô tô, trong khi người đi bộ cũng bị cấm đến khu vực xung quanh tòa án Palais de Justice.

Để đảm bảo an ninh, những người được phép tham dự phiên tòa sẽ phải trải qua nhiều trạm kiểm soát trước khi được phép đi vào tòa án được xây dựng đặc biệt cũng như những phòng khác để theo dõi phiên xét xử.

Pháp huy động 1.000 cảnh sát bảo vệ phiên xét xử đặc biệt. Nguồn: Reuters

Trong ngày đầu tiên xét xử, 14 bị can xuất hiện trước tòa, 6 bị can sẽ bị xét xử vắng mặt do chưa bị bắt giữ hoặc có thể đã thiệt mạng tại Trung Đông.

Trong số bị can bị xử vắng mặt, 1 người đang thụ án khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ. 12 trong tổng số các bị can mang quốc tịch Bỉ hoặc đang cư trú tại Bỉ, đặc biệt tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels, nơi được xem như cái nôi của các phần tử cực đoan tại trung tâm châu Âu.

Nhân vật trung tâm của phiên tòa là Salah Abdeslam - người duy nhất còn sống sót trong nhóm trực tiếp tấn công khủng bố và đánh bom tự sát trong đêm 13/11/2015 tại nhà hát Bataclan, các quán cafe trong thủ đô Paris cũng như trước cửa sân vận động Stade de France ở thành phố ngoại ô Saint-Denis.

Cảnh sát Pháp bảo vệ an ninh trước tòa. Ảnh: Le Figaro

Kể từ khi bị cảnh sát Bỉ bắt giữ tháng 03/2016 và bị dẫn độ về Pháp giam giữ từ tháng 04/2016, Salah Abdeslam từ chối hợp tác với cơ quan điều tra Pháp. Hiện nhân vật này vẫn chưa mở lời khai bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

Theo các chuyên gia tư pháp Pháp, đây là chiến thuật của Salah Abdeslam nhằm đổ hết tội cho những đồng phạm đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, nhiều khả năng Salah Abdeslam vẫn có nguy cơ đối mặt án phạt cao nhất là tù chung thân. Tổng cộng, 12 bị can có thể bị kết án chung thân, 7 người bị truy tố trong khung hình phạt tù lên tới 20 năm và 1 bị can đối mặt án phạt tù 6 năm.

Được biết, quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài 9 tháng, với khoảng 1.800 nguyên đơn và hơn 300 luật sư tham gia. Bộ trưởng Tư pháp của Pháp Eric Dupond-Moretti gọi vụ xét xử này là một cuộc chạy marathon tư pháp chưa từng có.

Dự kiến, ​​phán quyết vào cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 5/2022.