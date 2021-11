Hôm nay, xét xử cặp vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Sáng nay (18/11), TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương).



Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng; cùng trú tại phường Bình Hàn). Bị hại là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).



Bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Hôm nay, Cao Tài Năng (áo xanh) và vợ bị đưa ra xét xử liên quan hành vi giết người, đốt xác phi tang.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ anh D.C.C gần 3 tỷ đồng. Do bị anh C. đe dọa và yêu cầu Năng phải trả nợ nhưng chưa có tiền để trả nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng hẹn anh C. đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để xin khất nợ nhưng không được.



Năng mời anh C. lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, hắn dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu anh C., làm nạn nhân chết tại chỗ.



Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động, xe ô tô hiệu MAZDA CX5 của anh C., chiếc đồng hồ và kính mắt. Tổng số tiền và giá trị tài sản Năng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng.



Tối cùng ngày, Vũ Thị Mừng biết việc Năng giết anh C. và đang để thi thể anh C. tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng này thống nhất dùng xe ô tô Santafe chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương) để tránh sự phát hiện của người khác.



Đến chiều 29/11, Năng, Mừng tiếp tục đến nơi đang cất giấu xe ô tô CX5 chiếm đoạt được của anh C. trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xoá hết dấu vết trên xe.



Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C. tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân châm lửa đốt.



Đợi xác anh C. cháy xong, một phần xương, tro đã cháy hết được Năng đựng vào một túi nilon, phần còn lại Năng hất xuống sông Kim Sơn. Phần xương chưa cháy hết, Năng cùng Mừng mang đi nơi khác, đập xương vỡ thành nhiều mảnh sau đó đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.



Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương chỉ rõ, hành vi của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đào thi thể, đốt xác, đập xương anh D.C.C rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.