Hôm nay tàu metro Nhổn - ga Hà Nội chạy thử tốc độ tối đa

Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), trong sáng nay, các đoàn tàu sẽ chạy với tốc độ 80 km/h trên chính tuyến, từ ga S1 đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy, khoảng 8,5 km) để kiểm tra sự hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của đoàn tàu và hệ thống điều khiển.

Đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động, phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu.