Hôm nay nhiều nơi ở miền Trung tiếp tục mưa to

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm,…; tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đà Nẵng hứng trận mưa - ngập lớn chưa từng thấy.