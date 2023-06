Hôm nay nắng nóng quay lại miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 28/6, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.

Hôm nay (29/6), nắng nóng mở rộng khắp đồng bằng, trung du Bắc Bộ và tiếp diễn ở Trung Bộ. Nền nhiệt ở các khu vực trên tăng nhẹ so với một ngày trước, cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.