Hôm nay miền Bắc nắng nóng gay gắt, Hà Nội 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 21/6, Bắc Bộ có nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng và Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết tiếp tục oi bức trong hôm nay khi nền nhiệt tăng cao hơn so với một ngày trước. Với nhiệt độ trong lều khí tượng đạt 36-38 độ C, người dân di chuyển trên đường sẽ cảm nhận cái nóng lên tới 40-42 độ C do sự hấp thụ nhiệt ở các bề mặt bê tông, đường nhựa.