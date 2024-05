Hôm nay dự báo TPHCM tiếp tục có mưa rất to

Nước ngập gần lút bánh xe tại khu vực gần chợ Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Miền Đông ngày nắng nóng, miền Tây ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. TPHCM khả năng mưa rất to như ngày hôm qua, nhưng xác suất giảm hơn.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Miền Đông có nơi trên 36 độ, miền Tây 32-35 độ C. Trong 48 đến 72 giờ tới, Nam Bộ ngày nắng, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, khoảng 16h chiều 15/5, mưa lớn kèm gió giật đổ xuống khắp các quận huyện tại TPHCM gây ngập nhiều tuyến đường.