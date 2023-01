Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.