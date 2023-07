Hội thảo ‘Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hướng đến tăng trưởng xanh’

Đến tham dự có ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; bà Lê Thị Cẩm Tiên – Chủ tịch HĐQT Bioway Việt Nam, Ông Yang Kuo Hua - Đại diện sở hữu công nghệ Bioway A-T, ông OKNHA Leng Rithy – Cố vấn Cấp cao Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương Quốc Campuchia kiêm Chủ tịch công ty Rithy Granite (Cambodia) Co., Ltd; các Sở ban ngành và các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp…

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT phát biểu tại sự kiện

Khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chia sẻ: “Thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn nói riêng và pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung cho người dân và các doanh nghiệp. Nhiều mô hình về thực hiện kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng đã được giới thiệu, quảng bá trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các hộ sản sản xuất”.