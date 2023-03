'Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ' xuất hiện trở lại ở Quảng Nam

Ngày 7-3, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn.



Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 4-3, lực lượng An ninh Công an TP Hội An phối hợp Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Bến Trễ (xã Cẩm Hà) đã phát hiện nhóm đối tượng gồm 10 người (6 nữ, 4 nam) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ".