Hồi sinh những khiếm khuyết vành tai cho nhiều bệnh nhân tại TPHCM

Giai đoạn 2020-2023, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM điều trị, phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân bị khuyết một phần vành tai, kích thước tổn thương khuyết từ 1-3 cm vành tai. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do đa phần bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, do bị cắn, sau phẫu thuật hoặc do bẩm sinh. Những khuyết tật này khiến rất nhiều bệnh nhân mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp với những người xung quanh.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Khoa - Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, vành tai tuy nhỏ nhưng có tác dụng trong việc định hướng âm thanh, hoặc đơn giản như việc đeo kính, đeo khẩu trang nếu không có vành tai thì rất khó khăn. Việc áp dụng phương pháp chỉnh hình vành tai bị khiếm khuyết vừa đảm bảo tính thẩm mĩ vừa giúp người bệnh tự tin hơn trong cuộc sống, giao tiếp xã hội và sớm hòa nhập cộng đồng.