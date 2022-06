'Hôi' sầu riêng từ thuyền hàng bị lật, hơn 500 người xanh mặt nhập viện

Đến sáng hôm sau, các cơ sở y tế khác nhau ở thành phố Đông Hưng lần lượt báo cáo có 523 người xuất hiện các triệu chứng khó chịu do ăn sầu riêng. Những người này được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Rất may, hầu hết bệnh nhân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, 9 người khác cần phải nhập viện để theo dõi.

Zhong Kai, cựu cộng tác viên nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Rủi ro An toàn Thực phẩm, nói với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm có thể không phải do sầu riêng mà là do nước biển.

Khi sầu riêng chín, vỏ sẽ có các vết nứt, nước biển xâm nhập vào thịt sầu riêng từ các vết nứt, thậm chí nếu sầu riêng chưa chín thì nước biển vẫn có thể thấm qua vỏ sầu riêng.